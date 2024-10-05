Жительница Магнитогорска оформила кредит на умершую знакомую

Возбуждено уголовное дело

В Магнитогорске представитель одного из банков обратился в полицию с заявлением проверить одного из заемщиков, поскольку от него не поступали платежи. Правоохранители выяснили, что кредит оформлен на женщину, которой уже нет в живых, а также задержали подозреваемую в оформлении займа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемой оказалась 35-летняя неработающая и ранее судимая местная жительница. Полицейские выяснили, что она присматривала за пожилой женщиной, а когда та умерла, воспользовалась ее смартфоном и оформила онлайн-кредит на сумму 1,8 миллиона рублей. Деньги подозреваемая потратила на личные нужды.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ей грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона рублей.