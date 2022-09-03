Жительница Магнитогорска не позволила своей матери перевести мошенникам 800 тысяч рублей

Женщина позвонила пенсионерке в тот момент, когда неизвестные требовали от нее деньги

В Магнитогорске 84-летней пенсионерке позвонила женщина и, представившись дочерью, попросила перевести ей 900 тысяч рублей во избежание возбуждения в ее отношении уголовного дела из-за ДТП. Бабушка уже хотела отдать все свои сбережения, но вдруг ей позвонила ее настоящая дочь, которая, как оказалось, не попадала в аварию. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей поступил звонок на стационарный телефон, и женщина, взволнованный голос которой показался ей знакомым, сообщила, что она является ее дочерью и ей нужна помощь. Мошенница уточнила, что попала в ДТП, и чтобы в ее отношении не возбуждали уголовное дело, нужно отдать пострадавшим 900 тысяч рублей.

У потерпевшей было на счету 800 тысяч рублей, и она уже хотела спросить, кому необходимо передать деньги, как вдруг ей на сотовый телефон позвонила ее настоящая дочь. Выяснилось, что ни в какую аварию женщина не попадала.

«По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Покушение на мошенничество“)»,— сообщили в ведомстве.

Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.