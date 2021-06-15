Жительница Магнитогорска нашла на трассе сбежавшего из дома 9-летнего мальчика

Ребенок живет в Республике Башкортостан

Жительница Магнитогорска, возвращаясь на машине из Белорецка, заметила на обочине трассы ребенка. Женщина заявила в полицию. Об этом сегодня, 15 июня, Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Башкортостан.

ЧП случилось в прошедшие выходные. Жительница Магнитогорска возвращалась домой из Белорецка, как вдруг увидела на трассе мальчика. Женщина вышла из машины и заговорила с ребенком. Школьник испугался и хотел убежать.

«Инспекторы установили, что девятилетний мальчик мог поспорить с друзьями и уехать в Магнитогорск. Устанавливаются причины его ухода из дома. В настоящее время ребенок помещен в приют. Проводится проверка в отношении родителей. После этого материалы будут переданы в органы опеки», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по республике Башкортостан.

По предварительным данным, ребенок неоднократно сбегал из дома, при этом его родители никогда не обращались к правоохранителям.