Жительница Магнитогорска лишилась более 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Большая часть денег была взята в кредит

55-летняя жительница Магнитогорска на протяжении почти трех месяцев инвестировала деньги в акции и криптовалюту с целью получения пассивного дохода. Однако оказалось, что все это время средства она переводила на счета мошенников. В результате женщина потеряла более двух миллионов рублей и обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный и представился финансовым консультантом. Он предложил женщине инвестировать деньги в акции или криптовалюту и пообещал хороший доход. Женщину предложение заинтересовало, она зарегистрировалась на указанной мошенником бирже и начала вносить на якобы личный счет деньги.

«В период с марта по май текущего года лжеброкер через Интернет и по телефону предоставлял всяческие инструкции потерпевшей. В итоге женщина перевела на якобы персональный счет биржи собственные деньги в размере 600 тысяч рублей и порядка 1,5 миллиона кредитных денег. Обман с легким заработком вскрылся лишь после того, как местная жительница попыталась вывести необходимую сумму на банковскую карту, но не смогла»,— уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

Полицейские вновь предупреждают южноуральцев о том, что при общении с брокерами необходимо сохранять бдительность, ведь в большинстве случаев легкий заработок предлагают мошенники.