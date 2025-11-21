Жительница Магнитогорска избила судью

За свои действия она ответит в суде

В Магнитогорске женщина предстанет перед судом за то, что ударила судью в плечо из-за личной неприязни, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установило следствие, инцидент произошел в мае, когда 43-летняя женщина пришла предоставить чек об оплате штрафа в 7 тысяч рублей по ранее возбужденному против нее делу о побоях.

Теперь обвиняемой грозит уже не административное, а уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы. Материалы направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения.

