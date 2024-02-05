Жительница Магнитогорска фиктивно зарегистрировала в своей квартире мигрантов

Возбуждено уголовное дело

Полицейские Магнитогорска задержали 22-летнюю местную жительницу, которая зарегистрировала в своей квартире пятерых мигрантов, но жилье им не предоставила. В отношении девушки возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев (статья 322.3 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Преступление полицейские выявили в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление адресов фиктивной регистрации иностранцев. Всех мигрантов, зарегистрированных в квартире подозреваемой, сняли с учета. А девушке по возбужденному уголовному делу грозит до трех лет тюремного заключения. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.