Жительница Кунашакского района стала жертвой мошенников после открытия файла в мессенджере

Пострадавшая потеряла 45 тысяч рублей

42-летней жительнице Кунашакского района пришло сообщение от незнакомого пользователя с прикрепленным файлом. К сожалению, вместо ожидаемого изображения на ее смартфон загрузилась вредоносная программа, которая предоставила мошенникам доступ к личным данным, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Несмотря на то что владелица телефона не передавала никому свои финансовые данные, вскоре она обнаружила, что с ее банковского счета пропало 45 тысяч рублей. Женщина немедленно обратилась в полицию. В ОМВД по Кунашакскому району возбудили дело о краже (статья 158 УК РФ).

Полицейские выяснили, что файл с расширением APK оказался шпионской программой, позволяющей злоумышленникам удаленно контролировать ее устройство. Это дало мошенникам возможность видеть все СМС-коды, отправляемые для совершения банковских операций.

Чтобы защитить себя, сотрудники полиции советуют:

• Не открывать подозрительные файлы и ссылки.

• Не предоставлять доступ к своим данным ненадежным приложениям.

• Включить двухфакторную аутентификацию в онлайн-сервисах.

• Регулярно обновлять программное обеспечение устройства.

• Запретить переводы средств через СМС-команды для защиты банковского счета.