Жительница Кунашака потеряла 400 тысяч рублей, пытаясь заработать в интернете

Мошенников ищет полиция

Жительница Кунашака попалась на уловку мошенников и перевела им 400 тысяч рублей, думая что заработает большие деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В полиции 37-летняя женщина рассказала, что через мессенджер получила предложение заработать на лайках и отзывах в интернете. Для начала ее попросили добавить товар в избранное на торговой площадке, за что она получила бонус в размере 600 рублей.

«Пройдя регистрацию на сайте, ссылку на который ей прислал неизвестный, женщина в течении двух дней вносила денежные средства за определенные товары и „выводила кэш“. Затем ей сообщили об ошибке в выполнение задач и потребовали переводить деньги через банкомат. Согласившись, потерпевшая перевела на неизвестный счет 90 и 95 тысяч рублей, а затем оформила кредит на 200 тысяч рублей, которые также перевела мошенникам», — рассказывают в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело. Аферистов ищут.