Жительница Красноармейского района «отмыла» полмиллиона рублей на несуществующих детях

Схему раскрыли полицейские Челябинска

Челябинские полицейские раскрыли схему отмывания денег при помощи несуществующих детей. Махинация вскрылась в ходе оперативного сопровождения уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении жительницы Красноармейского района, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что 27-летняя женщина представила фиктивные документы для получения выплат на несуществующего ребенка — 450 тысяч рублей. С помощью этих средств она погасила ипотечный кредит за комнату, а затем продала жилье и таким образом совершила сделку с имуществом, заведомо приобретенным преступным путем.

В отношении предприимчивой дамы возбуждено еще одно уголовное дело — по статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.