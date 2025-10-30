Жительница Коркино погибла, надышавшись дымом из соседской квартиры

Женщина не успела самостоятельно покинуть задымленный подъезд

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в пятиэтажке в Коркино. В доме по улице Карла Маркса загорелась квартира на первом этаже, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

«Горела комната на площади 20 квадратных метров. Задымление распространилось в подъезд, но большинство жильцов успело эвакуироваться самостоятельно. В горевшей квартире людей не обнаружено», — говорится в сообщении.

На месте работали 10 человек личного состава и три единицы техники Копейского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцы оперативно ликвидировали открытое горение, не допустив распространения пожара.

При проведении проверки на лестничной клетке пятого этажа была обнаружена женщина без сознания. Сотрудники МЧС России вынесли ее из опасной зоны и передали работникам скорой помощи. Однако реанимационные мероприятия результата не дали, пострадавшая погибла.