Жительница Копейска вступилась за мужа и зарезала обидчика

Орудием преступления стал кухонный нож с длиной лезвия 20 см

Запрыгнула на спину и исполосовала ножом — это не сценарий очередной бандитской «мыльной оперы», а реальная трагедия, которая разыгралась в Копейске в ночь на 3 мая текущего года. Дело было раскрыто и расследовано в кратчайшие сроки, материалы ушли в суд.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, прибывшие на место полицейские районного отдела установили картину происшествия: в пьяной компании вспыхнул конфликт, жена одного из спорщиков запрыгнула на спину 19-летнему оппоненту и стала избивать его, затем вооружилась ножом и нанесла им не менее двух ударов — по руке и груди. От полученных ранений парень истек кровью на месте.

Как уточнили в следственном управлении СКР по региону, орудием преступления стал кухонный нож с длиной лезвия около 20 сантиметров.

В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело об убийстве. Материалы с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.