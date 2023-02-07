Жительница Копейска стала жертвой вымогателей из‑за приватных фото в соцсетях

Неизвестные получили доступ к ее странице и начали требовать деньги за нераспространение материалов

Неизвестные взломали страницу в социальных сетях 19-летней жительницы Копейска и начали требовать деньги за нераспространение ее приватных фото. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Девушка рассказала полицейским, что кто-то взломал ее страницу в социальной сети и получил доступ к ее интимным фото. Неизвестные начали присылать ей сообщения с угрозами распространить снимки среди ее знакомых в случае, если она не заплатит три тысячи рублей. Переводить деньги потерпевшая не стала и сразу же сообщила о случившемся полицейским.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации («Вымогательство»). Правоохранители разыскивают причастных к совершению преступления.

«Полицейские призывают граждан воздержаться от размещения приватного контента в сети Интернет, даже при ограничении доступа к своим учетным записям. Помните: в Сети действуют целые группы злоумышленников, преследующих цель взломать личные страницы, найти компрометирующий материал и, шантажируя жертву, получить деньги»,— напомнили в ведомстве.

Также правоохранители рекомендуют не пересылать приватный контент в личных переписках в мессенджерах.