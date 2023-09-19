Жительница Копейска получила 10 лет колонии за мошенничество с недвижимостью

Ущерб от ее действий превысил 23 миллиона рублей

В Копейске суд вынес приговор по уголовному делу местной жительницы. Женщину признали виновной в мошенничестве с недвижимостью. Ущерб от ее действий — более 23 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что подсудимая была директором агентства недвижимости и оказывала услуги в Копейске и Челябинске. Полномочий на продажу квартир от застройщиков у женщины не было, и она заключала с клиентами договоры долевого участия в строительстве и купли-продажи квартир. Деньги подсудимая оставляла себе.

От действий риелтора пострадали 27 человек, немалая часть из которых — пенсионеры. Размер ущерба превысил 23 миллиона рублей.

Суд назначил виновной 10 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. Иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.