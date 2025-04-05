Жительница Копейска погибла при пожаре из‑за непотушенной сигареты

Еще одна пострадавшая госпитализирована

Сегодня, 5 апреля, рано утром в Копейске произошел пожар в квартире дома на улице Кирова. В результате одна женщина погибла, еще одна пострадала, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Спасатели проникли в горящую квартиру, расположенную на втором этаже, и обнаружили двух женщин. Они передали пострадавших медикам и начали тушить пожар.

Одну из женщин медикам реанимировать не удалось — она скончалась. Вторую увезли в больницу.

«Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП стала неосторожность при курении»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники МЧС призывают южноуральцев не курить в постели, особенно находясь в состоянии алкогольного опьянения.