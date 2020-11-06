Жительница Копейска отдала «экстрасенсам» 800 тысяч рублей

По подозрению в мошенничестве задержаны двое жителей Москвы.

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Жительница Копейска обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный предложил ей денежную компенсацию за ранее оказанные услуги экстрасенса. 69-летняя женщина действительно обращалась за подобными услугами, поэтому подозрений у нее не возникло.

Мошенники убедили перевести им деньги под различными предлогами: комиссия, стоимость пересылки, страхование счета и прочие. Несколькими переводами женщина отдала им около 800 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления в Москве задержали двух мужчин в возрасте 34 и 31 лет. В ходе обыска у них изъяли сим-карты, мобильные телефоны, несколько компьютеров и банковских карт.

«Кроме того, полицейскими установлено, что один из подозреваемых ранее оказывал услуги экстрасенсорики через интернет и использовал базы данных своих клиентов в качестве потенциальных жертв. По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 6 лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время задержанные находятся под стражей. Если вы пострадали от действий злоумышленников, сообщите по телефону: 8(351) 268-85-45. Конфиденциальность гарантируется.