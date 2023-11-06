Жительница Копейска оформила на подругу восемь кредитов

И не внесла по ним ни одного платежа

В Копейске ранее судимая женщина оформила на подругу восемь кредитов в микро-финансовых организациях. Преступление вскрылось после того, как жертве начали поступать звонки с просьбой вернуть просроченные кредиты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«До этого потерпевшая уже брала на подругу кредит в МФО, и та выплатила свой долг. А спустя пару месяцев снова подала заявки на получение микрозайма, указав данные чужого паспорта и свой расчетный счет. На этот раз она получила восемь кредитов на сумму 23 тысячи рублей и по ним не платила», — рассказывают в пресс-службе.

С подозреваемой взяли подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее 33-летняя жительница Коркино собственноручно перевела на счет мошенников 390 тысяч рублей.