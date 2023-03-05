Жительница Карталов украла у своего знакомого 30 тысяч рублей

Девушка совершала покупки с чужой кредитной карты

В Карталах Челябинской области полицейские задержали 19-летнюю местную жительницу, которая, воспользовавшись кредитной картой своего знакомого, совершила с нее покупки на 30 тысяч рублей. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С заявлением в полицию обратился 51-летний мужчина. Полицейским удалось выяснить у него, что недавно к нему приезжал представитель банка и предлагал оформить кредитную карту. Мужчина согласился, но активировать ее не смог из-за кнопочного телефона. Тогда свою помощь предложила подозреваемая, которая как раз находилась в гостях в семье потерпевшего.

В результате приложение установили на телефон девушки, и активировали карту. Но, немного подумав, мужчина отказался от карты. А вскоре узнал, что все-таки должен банку 30 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемая, имея доступ к кредитному счету мужчины, совершила онлайн-покупки, похитив тем самым порядка 30 тысяч рублей. В ее отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“)»,— рассказали в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, девушке грозит до шести лет лишения свободы.