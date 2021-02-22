Жительница Карталов перевела мошенникам более миллиона рублей

Звонившие представились не только сотрудниками банка, но и полицейскими, и пригрозили потерпевшей возбуждением уголовного дела

Жительница Карталов обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Местная жительница пояснила правоохранителям, что ей позвонили якобы сотрудники банка и полиции и вынудили перевести 1100 тысяч рублей на счета незнакомцев. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам заявительницы, ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что кто-то завладел ее данными и готовится совершить хищение денег. Чтобы этого не произошло, необходимо перевести деньги на безопасный счет. Женщина поверила мошенникам и перевела им 155 тысяч рублей. Но этого им показалось мало.

«Впоследствии злоумышленник сообщил, что ей необходимо оставить заявки на оформление кредита во всех банках города для того, чтобы блокировать аналогичные действия преступников. Женщина засомневалась и ответила незнакомцам, что не станет делать заявки на кредит и прекратила разговор. После этого на телефон поступил звонок от якобы начальника одного из подразделений полиции, который сказал, что если она не станет следовать инструкциям сотрудников службы безопасности банка, в отношении нее будет возбуждено уголовное дело по факту содействия мошенникам. Выслушав незнакомца, пострадавшая направилась в отделения банков города Карталы и Магнитогорска, где оставила заявки на кредит. Одобренные кредиты она обналичила и перечислила на счета, указанные незнакомцами»,— сообщили в ведомстве.

Но и этих денег мошенникам показалось недостаточно: они сообщили женщине, что мошенники намереваются завладеть деньгами ее матери, поэтому, если она хочет сберечь накопления, необходимо их также снять и перечислить на указанный счет. Потерпевшая вновь исполнила просьбу собеседников и перевела им около 110 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Полицейские проводят мероприятия, направленные на раскрытие преступлений.