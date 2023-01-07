Жительница Карталов перевела мошенникам 930 тысяч рублей

Женщина полагала, что устроилась на хорошую работу

Карталинский отдел МВД возбудил уголовное дело по факту мошенничество: местная жительница заявила, что новые работодатели обманом выманили у нее 930 тысяч рублей, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального ГУ МВД.



По данным пресс-службы полицейского главка, 49-летняя жительница Карталов в поисках работы заполнила резюме на официальном сайте вакансий и предложений о найме. Вскоре ей позвонил некий мужчина и предложил удаленную работу — проверять поступающие договорные обязательства. Для этого потерпевшая установила на телефон приложения, названные «работодателем» и активировала счет, переведя на него взятые в кредит 8 тысяч рублей. По словам звонившего, это было необходимо для начала работы.

Несколько дней мошенники выходили на связь и убеждали женщину вносить на счет все новые суммы, уверяя, что кроме зарплаты она будет получать серьезные проценты с внесенных денег. В итоге карталинка взяла кредитов в разных банках на общую сумму в 930 тысяч. Глаза ей раскрыла дочь, узнавшая о новой «работе» матери. Девушка убедила потерпевшую обратиться в полицию.

Уголовное дело после заявления потерпевшей возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество». ГУ МВД по Челябинской области в очередной раз предупреждает жителей региона: при общении с незнакомыми людьми нельзя передавать им реквизиты своих банковских карт! А если разговор заходит о переводе средств на сторонние счета — это гарантия того, что вы общаетесь с мошенниками.