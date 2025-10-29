Жительница Карталинского района задушила знакомую из ревности

Суд отправил женщину на нары на 8 лет

В Карталах вынесен приговор 47-летней жительнице села Великопетровка, которая убила знакомую и спрятала тело в сарае, передает корреспондент ИА «Первое областное со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

Установлено, что преступление было совершено в период с 15 по 27 ноября прошлого года в надворной постройке по улице Первомайской. Женщины ссорились из-за мужчины, и в ходе конфликта осужденная задушила 43-летнюю знакомую.

О пропаже женщины в полицию сообщила сестра потерпевшей. Благодаря слаженной работе следователя СК и сотрудников полиции преступление было раскрыто в кратчайшие сроки.

«Оперативники установили последнее местонахождение погибшей, осмотрели близлежащие заброшенные дома и постройки, где обнаружили тело. Также имелась информация о наличии конфликтных отношений между потерпевшей и подсудимой, которая в последующем дала признательные показания», — говорится в сообщении.

Суд признал 47-летнюю женщину виновной по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.