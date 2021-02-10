Жительница Еткульского района незаконно получала пособие по безработице

Она присвоила более 83 тысяч рублей

Полиция Еткульского района возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, которая, будучи трудоустроенной, встала на учет в Центр занятости. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что 40-летняя женщина внесла ложные сведения об отсутствии трудоустройства, после чего была признана безработной. Предприимчивая гражданка получала пособие и незаконно присвоила более 83 тысяч рублей, однако все это время была официально трудоустроена. Безусловно, мнимая безработная вскоре была разоблачена.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Женщине грозит арест до четырех месяцев.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.