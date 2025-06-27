Жительница Еманжелинского округа похитила более 1 млн рублей социальных выплат

Женщина действовала в составе организованной группы

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Еманжелинского округа, которая подозревается в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере, сообщает пресс-служба полицейского главка.

Преступную схему обмана выявили оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области.

«Подозреваемая вместе с группой лиц оформляла сделки по купле-продаже жилых домов в муниципалитете, намеренно завышая фактическую стоимость объектов недвижимости. Документы с фиктивной информацией предоставлялись в Минсоцотношений региона для осуществления социальных выплат, предназначенных для приобретения взамен утраченного жилого помещения или признанного непригодным для проживания», — рассказали в полиции.

В ходе мероприятий проведено 11 обысков, изъяты документы на недвижимость, оргтехника, мобильные телефоны. Продолжается установление всех участников противоправной деятельности для привлечения к уголовной ответственности.