Жительница Еманжелинска оформляла микрозаймы на бывших клиентов МФО

Ущерб превысил полмиллиона рублей

В Еманжелинске направлено в суд дело местной жительницы о незаконном оформлении микрозаймов. Работница организации воспользовалась доступом к базе клиентов микрофинансовой организации, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, 44-летняя сотрудница МФО в период с января по август 2023 года, находясь на территории поселка Зауральского, оформила 27 микрозаймов на бывших клиентов организации на общую сумму 533 тысячи рублей.

Женщине вменяется часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере). Дело направлено в Еманжелинский городской суд для рассмотрения по существу.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб.