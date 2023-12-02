Жительница Еманжелинска обманула екатеринбуржца на 200 тыс. рублей

Женщина представилась посредницей между покупателем и продавцом авто

В полицию Еманжелинска обратился 25-летний житель Екатеринбурга. Он сообщил, что хотел приобрести автомобиль на одном из популярных сайтов объявлений и при личной встрече с продавцом перевел деньги посреднице. В результате автомобиль он так и не получил. В отношении подозреваемой в мошенничестве решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Парень рассказал, что увидел машину по привлекательной цене и связался с автором объявления. Женщина сообщила, что она не является владелицей авто, но будет заниматься процессом сделки. В результате подозреваемая назначила ему встречу с продавцом, и в назначенный день парень приехал в Еманжелинск. Автомобиль ему понравился, и он, не уточняя у настоящего продавца детали сделки, перевел 200 тысяч рублей на счет «посредницы». Машину ему, конечно, не отдали, а подозреваемая, получив деньги, перестала выходить на связь.

«Полицейские установили, что женщина скопировала объявление у реального продавца и выставила его от своего имени, указав максимально низкую цену. После этого она созвонилась с продавцом и договорилась с ней, что будет выступать в качестве посредника, если у нее появятся покупатели, взамен на небольшой процент, который будет установлен сверх той цены, что указана в реальном объявлении»,— уточнили в ведомстве.

В случае предъявления женщине обвинения по статье «Мошенничество», ей грозит до пяти лет тюрьмы.