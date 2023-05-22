Жительница Екатеринбурга пыталась продать в Челябинске 109 свертков с наркотиком

Так женщина рассчитывала подзаработать

45-летняя жительница Екатеринбурга приехала в Челябинск, чтобы подзаработать на доставке наркотиков. Прежде чем женщину задержали, она успела разнести по оговоренным с заказчиками точкам семь свертков с запрещенным веществом, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские заметили женщину, которая показалась им подозрительной, возле садового товарищества в Калининском районе. При личном досмотре у нее нашли 109 свертков с порошком. Исследование подтвердило, что это наркотическое вещество.

Позже еще один сверток нашли на съемной квартире задержанной. Общая масса вещества — около 350 граммов.

Полиция возбудила уголовное дело, женщину поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.

Напомним, ранее почти 100 граммов героина обнаружили полицейские в квартире 20-летнего магнитогорца. Расфасованный для сбыта наркотик правоохранители изъяли.