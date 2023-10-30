Жительница Челябинской области в попытке инвестировать перевела мошенникам более миллиона рублей

Полиция завела уголовное дело

40-летняя жительница Трехгорного заинтересовалась рекламой сервиса для инвестирования в интернете. Она кликнула на баннер и оставила на сайте свои данные. Вскоре ей позвонил «специалист» и рассказал о способе легкого заработка. Женщина согласилась «инвестировать». Подробности мошеннической схемы рассказали в пресс-службе областной полиции.

Женщина по указке собеседника установила на свой телефон специальное приложение. Затем неизвестный сообщил, что для начала работы необходимо активировать счет, перечислив на него деньги. Женщина совершила два перевода.

Позже злоумышленники на протяжении нескольких дней выходили на связь и сообщали о необходимости очередного пополнения счета. Они убеждали пострадавшую, что ей будут поступать большие проценты со вложенной суммы. В итоге женщина перевела почти 1,1 миллиона рублей. Когда собеседник в очередной раз попросил перечислить деньги, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Полицейским потерпевшая призналась, что слышала о подобных действиях мошенников, но сама распознать преступников не смогла.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

«Когда заходит речь о перечислении денежных средств на сторонние счета под любыми предлогами, следует прервать разговор, потому что вы имеет дело с мошенниками. Помните, сохранность ваших средств зависит от принятых вами решений», — напомнили в пресс-службе областной полиции.

Напомним, ранее двое врачей из Челябинской области перечислили мошенникам более 1,8 миллиона рублей. Деньги женщины взяли в кредит.