Жительница Челябинской области торговала протухшим мясом через соцсети

Про опасный бизнес стало известно из публичных жалоб ее покупателей

Жалобы обманутых потребителей в социальных сетях помогли выявить торговку некачественным мясом. Бизнес женщины уже проверил Россельхознадзор, а теперь женщину ждет встреча с полицией. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Жительница Магнитогорска купила кусок говядины по объявлению в социальных сетях. Дома при разделке мяса она обнаружила в толще мышц гной и множественные гематомы. Женщина попросила мошенницу забрать товар и вернуть деньги, но та отказалась. Тогда обманутая покупательница написала пост в социальных сетях, на который откликнулись другие жертвы обмана.

«Выяснилось, что пользователи неоднократно покупали у данного продавца вместо свежего мяса продукцию вынужденного убоя. Гражданка продавала мясо без проведения ветеринарной экспертизы и вносила данные о происхождении мяса в федеральные системы „Цербер“ и „Меркурий“»,

— говорят в ведомстве.

Россельхознадзор выдал женщине предостережение о недопустимости установленных нарушений. Также данные о мошеннице переданы в полицию.