Жительница Магнитогорска купила кусок говядины по объявлению в социальных сетях. Дома при разделке мяса она обнаружила в толще мышц гной и множественные гематомы. Женщина попросила мошенницу забрать товар и вернуть деньги, но та отказалась. Тогда обманутая покупательница написала пост в социальных сетях, на который откликнулись другие жертвы обмана.
«Выяснилось, что пользователи неоднократно покупали у данного продавца вместо свежего мяса продукцию вынужденного убоя. Гражданка продавала мясо без проведения ветеринарной экспертизы и вносила данные о происхождении мяса в федеральные системы „Цербер“ и „Меркурий“», — говорят в ведомстве.
Россельхознадзор выдал женщине предостережение о недопустимости установленных нарушений. Также данные о мошеннице переданы в полицию.