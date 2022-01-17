Жительница Челябинской области столкнулась с мошенниками при продаже коляски

Злоумышленники якобы совершили предоплату и заставляли женщину перейти на подозрительный сайт, чтобы «подтвердить» получение денег

Жительница Фершампенуаза разместила объявление о продаже детской коляски на известном сайте по продаже вещей и тут же была атакована мошенниками. Женщина рассказала Первому областному информагентству о схеме, которой как по шаблону пользуются злоумышленники, чтобы другие пользователи ресурса не попались на удочку.

«Сначала мне написал мужчина, он сообщил, что живет в Магнитогорске, предложил сделать полную предоплату, а я должна была оформить доставку в пункт выдачи в его городе. Я согласилась. Но никаких данных „покупатель“ у меня не спрашивал, а написал, что отправил деньги на сервис службы доставки. Я должна была пройти по ссылке и подтвердить получение этих денег. Я сразу поняла, что это „развод“», — рассказала женщина.

После того как продавец ответила, что готова сама привезти коляску и получить деньги наличными, лжепокупатель буквально взорвался и перешел в жесткую оборонительную позицию. Он написал, что уже отправил более 15 тысяч рублей, и заявил, что женщина сама пытается его обмануть.

«Я зашла по ссылке, которую он мне предоставил. Естественно, там нужно было написать все реквизиты карты, в том числе и CVV-код на оборотной стороне», — сообщила продавец коляски.



Не успела женщина отделаться от одного мошенника, как следом ей написала «жительница Саратова» с просьбой оформить доставку коляски через пункт выдачи по предоплате. На это уникальное предложение наша читательница отвечать уже не стала.





Полиция в очередной раз призывает южноуральцев не вводить реквизиты своих карт на подозрительных сайтах при продаже товара. Необходимо пользоваться только безопасными сделками, а лучше получить деньги в обмен на товар при личной встрече.