Жительница Челябинской области стала жертвой брачного афериста из Африки

Всего от своих жертв обольститель получил 1,8 млн рублей

Севастопольский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Перед законом ответит африканец, который знакомился с женщинами в социальных сетях, втирался в доверие и выманивал деньги. Об этом сообщили в МВД РФ.

По версии следствия, в 2011 году обвиняемый жил в Подмосковье и решил подзаработать на доверчивых россиянках. Мужчина отправлял своим жертвам чужие фотографии, выдавая за свои, и представлялся иностранным военным, пилотом гражданской авиации.

«В ходе дальнейшей переписки аферист сообщал новым знакомым об отправке им дорогостоящих подарков, в том числе ювелирных изделий, элитной парфюмерии, а также крупных сумм в иностранной валюте. Затем он уведомлял женщин о якобы возникших проблемах при прохождении таможенного контроля и просил срочно оплатить пошлину, для чего предоставлял реквизиты счетов», — рассказали в МВД России.

Соблазнителю удалось обмануть жительниц Севастополя, Калининграда и Челябинской области.

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