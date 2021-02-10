Жительница Челябинской области решила заработать, устроив откровенное шоу в прямом эфире

Во время стрима в квартире находились трое ее детей

ГУ МВД по Челябинской области начало проверку по факту публикации в соцсетях видео, на котором женщина ведет стрим, используя нецензурную брань и оголяясь в присутствии своих детей.

Скандальный ролик появился в соцсетях накануне, 9 февраля. По этическим соображениям мы не можем выложить его на нашем сайте.

Женщина в прямом эфире общается со своими подписчиками и просит у них 30 тысяч рублей за исполнение желаний — станцевать или раздеться на камеру. Во время стрима в объектив веб-камеры постоянно попадают трое несовершеннолетних. В присутствии своих детей «отчаянная домохозяйка» устроила стриптиз, пела песни, ругалась матом. Попросив у подписчиков деньги, женщина подчеркнула, что они нужны на пиццу детям, поскольку готовить еду самостоятельно она не собирается.

«По материалам видео полиция начала проверку для установления наличия деяний, нарушающих права детей», — подтвердили корреспонденту Первого областного информагентства в региональном ГУ МВД.

Только после проведения оценки видеоматериалов будет вынесено решение о подключении к делу органов опеки.