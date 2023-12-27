Жительница Челябинской области расплатилась в магазине фальшивой купюрой

В отношении женщины возбудили уголовное дело

В Чебаркуле Челябинской области полицейские задержали 30-летнюю женщину, которая расплатилась в одном из магазинов билетом «Банка приколов». Женщина при покупке табачных изделий подала пятитысячную фальшивую купюру и получила сдачу в размере 4,7 тысячи рублей. Обман вскрылся при проверке денег с помощью аппарата, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением обратились представители магазина. Правоохранители изучили записи камер и установили, а затем задержали подозреваемую. Женщина призналась, что нашла купюру на работе. Сначала она подумала, что деньги настоящие, а затем поняла, что присвоила фальшивку. Несмотря на это, она решила расплатиться ей в магазине.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 1 статьи 159 УК РФ). Ей предстоит возместить причиненный магазину ущерб.