Жительница Челябинской области пыталась пронести в колонию наркотики в белье

Она подготовила почти грамм амфетамина

Сотрудники колонии в Магнитогорске предотвратили передачу наркотиков осужденному. С граммом амфетамина, спрятанном в белье, женщина решила отправиться к супругу на длительное свидание.

«Сладкой» встречи не случилось — при досмотре в личных вещах женщины нашли спрятанный хитрым способом прозрачный пузырек с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это был синтетический наркотик весом 0,87 грамма.

В исправительное учреждение жительница области приехала к мужу, который отбывает наказание по части 3 статьи 229 УК РФ, то есть за хищение или вымогательство наркотиков группой лиц, причем в крупном размере или с применением насилия.

Задержанная женщина также может отправиться в колонию. Ей грозит уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ и лишение свободы до восьми лет.