Жительница Челябинской области прописала пятерых нелегалов

Полицейские провели рейд в Сосновском районе

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В Челябинской области полицейские провели рейд по мигрантам на стройках и в жилом секторе Сосновского района. Жительница поселка Терема фиктивно поставила на учет пятерых иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции пресекли 15 административных правонарушений в сфере миграции, 8 — за нарушение правил осуществления трудовой деятельности.

«Жительница поселка Терема за деньги поставила на миграционный учет пятерых иностранных граждан без намерения предоставить им жилое помещение для проживания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в ведомстве.

За один день мероприятий «Нелегальный мигрант» сотрудники полиции выявили 100 административных правонарушений в сфере миграции, 17 мигрантов принудительно удалены из страны. Возбуждено два уголовных дела за фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет.