Жительница Челябинской области потеряла 1,6 млн рублей, желая получить прибыль

Женщина думала, что участвует в инвестиционной программе

40-летняя жительница Нязепетровска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам женщины, ее убедили в том, что она якобы участвует в инвестиционной программе, и вынудили перевести на неизвестные счета более 1,6 миллиона рублей. Обман потерпевшая раскрыла только после того, как не смогла вывести деньги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина рассказала, что в апреле ей на электронную почту пришло письмо якобы от банка, в котором сообщалось, что она стала участником инвестпрограммы. Она перешла по ссылке в письме, заполнила анкету, а потом ей поступил звонок от якобы специалиста. Он убедил женщину перевести «на ее спецсчет» 10 тысяч рублей.

«После этого мошенники уговорили ее продолжить вносить деньги. За два месяца она перевела на различные счета более 300 тысяч собственных рублей. Затем злоумышленники предложили ей взять кредит, на что женщина согласилась. Так она перевела неизвестным еще более 1,3 миллиона рублей»,— рассказали в ведомстве.

Но обещанных инвестиций жительница Нязепетровска так и не получила. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Полицейские вновь напоминают южноуральцам о том, что не стоит доверять неизвестным, обещающим большую и легкую прибыль. Даже легальное инвестирование на официальных сайтах банков не обещает гарантированного дохода.