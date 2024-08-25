Жительница Челябинской области получила 1,3 млн рублей на несуществующего ребенка

Подозреваемая трижды обращалась за выплатами

В Кыштыме задержали 36-летнюю местную жительницу, которая получила материнский капитал и пособие на несуществующего ребенка. В отношении женщины возбудили три уголовных дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские установили, что в 2015 году женщина обратилась за получением материнского капитала якобы на родившегося ребенка. В 2020 году она снова подала документы на выплату. В 2023 году подозреваемая подала заявление на получение пособия на оплату строительства и реконструкции дома. Обманным путем в общей сложности она получила более 1,3 миллиона рублей.

В отношении женщины возбудили три уголовных дела о мошенничестве при получении выплат (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). Ей грозит до шести лет лишения свободы.