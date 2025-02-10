Жительница Челябинской области похитила 1,5 млн рублей, оформив на себя чужого ребенка

Ей грозит до шести лет лишения свободы

Жительница Кыштыма на протяжении девяти лет получала от государства выплаты на ребенка, которого не рожала. Ущерб составил более 1,5 миллиона рублей. Женщину будут судить за мошенничество при получении выплат, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что 36-летняя женщина, находясь в дружественных отношениях с представителями этнической группы, ради выплат оформила на себя их ребенка и предоставила в ЗАГС и Соцфонд поддельные документы о рождении ребенка вне больницы. Далее она оформила маткапитал и выплаты. Всего в период с августа 2015 года по октябрь 2024-го женщина незаконно получила более полутора миллионов рублей.

В отношении жительницы Кыштыма было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ. Материалы дела направлены на рассмотрение в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.