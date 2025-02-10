Жительница Кыштыма на протяжении девяти лет получала от государства выплаты на ребенка, которого не рожала. Ущерб составил более 1,5 миллиона рублей. Женщину будут судить за мошенничество при получении выплат, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Установлено, что 36-летняя женщина, находясь в дружественных отношениях с представителями этнической группы, ради выплат оформила на себя их ребенка и предоставила в ЗАГС и Соцфонд поддельные документы о рождении ребенка вне больницы. Далее она оформила маткапитал и выплаты. Всего в период с августа 2015 года по октябрь 2024-го женщина незаконно получила более полутора миллионов рублей.
В отношении жительницы Кыштыма было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ. Материалы дела направлены на рассмотрение в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.