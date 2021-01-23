Жительница Челябинской области погибла под колесами грузового поезда

Женщина перебегала железнодорожные пути, но поскользнулась

Накануне жительница Челябинской области решила перебежать железнодорожные пути, но не учла погодные условия. В результате женщина погибла под колесами грузового поезда. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 22 января на станции Каясан Южно-Уральской железной дороги в Курганской области. По данным прокуратуры, женщина видела, что приближается товарный поезд, однако решила все же перебежать железнодорожные пути. Но до противоположной стороны не добежала — поскользнулась, упала в железнодорожную колею и ударилась о выступающие части локомотива движущегося поезда. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

«Курганской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,— сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Вопрос о принятии каких-либо мер будет решен по итогам проверки.