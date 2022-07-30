Жительница Челябинской области перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

Злоумышленник представился сотрудником банка

Жительница Верхнего Уфалея после звонка якобы сотрудника банка лишилась почти полмиллиона рублей. Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Абонент заявил, что на нее оформлен кредит, погасить который можно, оформив новый кредит. Пострадавшая поверила звонившему, проехала в отделение банка, оформила кредит на 495 тысяч рублей и перечислила деньги на продиктованные ей якобы безопасные счета.

«По данному факту в ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“)»,— сообщили в ведомстве.

Полицейские напомнили южноуральцам о том, что только мошенники просят перевести деньги на безопасные счета и убеждают оформить кредит.