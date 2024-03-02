Жительница Челябинской области перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей

Женщина хотела заработать на бирже, но связалась со злоумышленниками

53-летняя жительница Красноармейского района обратилась в полицию с заявлением о совершенном в ее отношении мошенничестве. Женщина рассказала, что хотела заработать на инвестициях, но после перевода крупной суммы лжеброкеры перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что полтора года назад увидела в соцсетях рекламу о возможности получения пассивного дохода. Она перешла по ссылке, оставила свой номер телефона, и вскоре с ней связался якобы брокер. Он рассказал женщине о том, как можно получать прибыль, и она начала переводить деньги на якобы созданный специально для нее счет.

«Заявительница почти полтора года ежемесячно „инвестировала“ крупные суммы, причем как личных средств, так и кредитных. Вначале ей удалось вывести незначительную часть прибыли, но потом сотрудники инвестиционной компании перестали выходить на связь. Тогда женщина заподозрила, что попалась на уловки мошенников»,— рассказали в ведомстве.

Всего за полтора года она успела перевести на счет мошенников 3 миллиона 776 тысяч рублей.

Полицейские призывают южноуральцев не переходить по сомнительным ссылкам и не верить рассказам неизвестных о прибыльных вложениях. Зачастую под видом брокера или финансового аналитика действуют мошенники.