Жительница Челябинской области перевела мошенникам более 2 миллионов кредитных рублей

Женщина думала, что инвестирует в акции и криптовалюту

48-летняя жительница Коркино увидела в мобильном приложении рекламу, обещавшую легкие деньги. Женщина перешла по ссылке, и вскоре с ней связался «сотрудник инвестиционной компании». Он рассказал о несложном заработке на инвестициях в акции и криптовалюту. Подробностями мошеннической схемы поделились в пресс-службе областной полиции.

У потерпевшей не было подозрений, что она разговаривает с мошенниками. Поэтому женщина следовала указаниям собеседника — установила на телефон специальные приложения якобы для получения дополнительного заработка и оформила кредиты в двух банках.

Сначала коркинка перевела «стартовые» 11 тысяч рублей. Потом суммы увеличивались от 50 тысяч до почти 500 тысяч рублей. Всего женщина отправила злоумышленникам более 2,1 миллиона рублей.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В МВД напомнили: переводить деньги или оформлять кредиты после телефонного разговора нельзя, вне зависимости от того, кем представился собеседник.

Напомним, ранее жительница Кусинского района отдала телефонным мошенникам более миллиона рублей. Женщина хотела получить прибыль от инвестиций.