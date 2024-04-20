Жительница Челябинской области перевела кредитные деньги на счет мошенников

Женщина лишилась 100 тысяч рублей

32-летняя жительница Чебаркуля сообщила полицейским о совершенном в ее отношении мошенничестве. По словам женщины, неизвестные запугали ее и убедили оформить кредит, а деньги перевести на якобы безопасный счет. В результате она лишилась 100 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам жительницы Чебаркуля, ей позвонил оператор связи и сообщил, что необходимо продлить действие сим-карты, иначе номер перестанет существовать. Женщина, зная о мошеннических схемах, не предала этому значения и продиктовала необходимые данные, а также код из смс-сообщения. После этого ей позвонили якобы из полиции и сообщили, что кто-то взломал ее личный кабинет на портале «Госуслуги» и оформил на ее имя кредит. По словам лжеполицейского, чтобы его аннулировать, потерпевшей нужно самостоятельно оформить заем.

«Под диктовку мошенников жительница Чебаркуля установила платежное приложение, внесла данные чужой банковской карты и перевела на нее 100 тысяч рублей. После всех манипуляций, позвонив в банк, потерпевшая узнала, что кредит не погашен, и обратилась в полицию»,— рассказали в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ).

Для профилактики мошенничества Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, и проконсультироваться. Но лучше не брать трубку, если звонят с незнакомого номера.