Жительница Челябинской области отдала телефонным мошенникам более миллиона рублей

Женщина хотела получить прибыль от инвестиций

Жительница Кусинского района хотела заработать на инвестициях и вложила более миллиона рублей, однако прибыль так и не получила. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили 20 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина рассказала полицейским, что увидела в интернете рекламу о получении государственной помощи. Она перешла по ссылке, заполнила анкету, и вскоре ей позвонила якобы сотрудница организации. Она предложила потерпевшей вложить деньги в инвестиции на выгодных условиях и пообещала хорошую прибыль.

Жительница Кусы заинтересовалась предложением, установила все необходимые приложения на телефон и начала переводить деньги. Всего женщина перевела на неизвестные счета 1,2 миллиона рублей, но получить прибыль ей так и не удалось.

«Следственным отделом ОМВД России по Кусинскому муниципальному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ „Мошенничество“»,— уточнили в ведомстве.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!