Жительница Челябинской области организовала подпольный клуб для азартных игр

Следователи возбудили уголовное дело

В Челябинской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы, которая организовала и незаконно проводила азартные игры. Ее подпольный клуб обнаружили оперативники в феврале этого года в одном из домов Челябинска. Выясняются все обстоятельства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.

Помещение с компьютерным оборудованием, укомплектованное для проведения незаконных азартных игр, обнаружили сотрудники полиции. Они же осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Подозреваемая в организации подпольного казино — жительница Челябинской области.

СК возбудил уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

«В рамках расследования уголовного дела следователем СК изъяты системные блоки и иное оборудование. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления», — пояснили в Следственном комитете.

Решается вопрос о предъявлении обвинения.