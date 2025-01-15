Жительница Челябинской области оформила 11 кредитов на подругу

Она истратила 325 тысяч рублей

В Кыштыме задержана местная жительница, оформившая 11 кредитов на свою подругу. Деньги мошенница потратила на свои нужды, сообщили в пресс-службе полиции Челябинской области.

В дежурную часть обратилась женщина с заявлением: на ее имя неизвестные оформили кредитную карту без ее ведома.

Подозреваемой оказалась подруга заявительницы, которая ранее одолжила у нее банковскую карту. Мошенница скачала приложение банка, авторизовалась и привязала карту подруги к своему номеру телефона. Почувствовав вкус легких денег, она не смогла остановиться и за 7 месяцев потратила 325 тысяч рублей.

В отношении задержанной возбуждены 12 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые соединены в одно производство.