Жительница Челябинской области намеревалась сбыть почти 300 граммов наркотика

Женщине грозит до 20 лет тюрьмы

В Саткинском районе Челябинской области полицейские задержали 31-летнюю жительницу Бакала, по месту жительства которой обнаружили более 290 граммов синтетического наркотика. Женщину поместили в изолятор временного содержания, сообщили 18 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители установили, что ранее судимая местная жительница намеревалась расфасовать наркотик по сверткам и сбывать наркозависимым бесконтактным способом на территории Бакала.

«Следствием ОМВД в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей“)»,— сообщили в ведомстве.

По данной части статьи женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.