Жительница Челябинской области лишилась почти 100 тыс. рублей, открыв фото в мессенджере

Перейдя по присланной ей ссылке, она установила шпионскую программу

Жительница Трехгорного стала жертвой новой мошеннической схемы и лишилась не только доступа к аккаунтам в социальных сетях, но и крупной суммы с банковского счета, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В одном из мессенджеров женщина получила сообщение от своего знакомого. Тот скинул файл и спросил, она ли изображена на фото. Открыв его, потерпевшая увидела размытые лица незнакомцев и закрыла страницу. Спустя некоторое время ей начали звонить друзья и коллеги и говорить, в что в соцсетях от нее приходят странные сообщения. Женщина поняла, что ее взломали, и тут же восстановила свои аккаунты.

В тот же день ей стали приходить сообщения от банков о списании средств. Женщина подумала, что это проделки мошенников, поскольку коды и цифры она никому не сообщала. На следующее утро, зайдя в приложение, она обнаружила списание со счета 92 тысяч рублей.

«Полицейские выяснили, что открытый женщиной APK-файл, замаскированный названием „фото“, являлся шпионской программой, предоставляющей доступ к устройству. Наличие этого приложения на смартфоне жертвы позволят злоумышленникам видеть все поступающие в СМС коды для проведения банковских операций. В некоторых случаях, реализуя данную схему, мошенники используют ссылки на фишинговые ресурсы»,— уточнили в полицейском главке.

Правоохранители призывают южноуральцев быть внимательными, не открывать файлы и не переходить по ссылкам, даже если их прислали друзья и знакомые.