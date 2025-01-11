Жительница Челябинской области лишилась двух автомобилей и крупной суммы, общаясь с мошенниками

Общий ущерб составил более 6,5 миллиона рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 63-летняя жительница Нагайбакского района. Она рассказала, что на протяжении двух недель общалась якобы с представителями портала «Госуслуги» и полицейскими и в результате лишилась двух автомобилей и более двух миллионов рублей. Позже выяснилось, что с женщиной разговаривали мошенники. О том, какие способы обмана использовали неизвестные, рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сначала потерпевшей позвонили якобы из снабжающей организации и настоятельно рекомендовали подать заявку на активацию электросчетчика. А для регистрации заявки попросили продиктовать код из СМС, что женщина и сделала.

Далее ей на электронную почту пришло поддельное письмо с портала «Госуслуги», в котором сообщалось, что ее аккаунт взломан, а также был дан номер телефона для урегулирования ситуации. Позвонив по нему, женщина услышала, что неизвестные получили доступ к ее персональным данным и выставили ее автомобиль на продажу. После поступил звонок якобы от сотрудника полиции, который рекомендовал женщине самостоятельно продать авто, а вырученные деньги перевести на безопасный счет. Так на счету неизвестных оказалось свыше трех миллионов рублей.

Несколько дней спустя потерпевшей вновь поступил звонок якобы от правоохранителя, который уточнил, имеются ли на ее счетах какие-то деньги. Женщина сразу же ответила, что на счетах хранятся 2,7 миллиона рублей. Эти деньги ей также рекомендовали перевести на «безопасный» счет.

Но и на этом мошенники не остановились и спустя несколько дней узнали, что у женщины есть еще одна машина. Они убедили ее продать, а деньги также перевести на «безопасный» счет.

«После этого один из телефонных незнакомцев сообщил потерпевшей, что доступ к ее личному кабинету от портала „Госуслуги“ восстановлен и деньги, отправленные на „безопасный“ счет, можно вернуть. Однако сначала она должна заплатить налог в размере 2 миллионов рублей. Обманутая женщина рассказала о сложившейся ситуации сыну и попросила у него деньги, но в ответ услышала, что на протяжении двух недель общалась с мошенниками»,— добавили в ведомстве.

По данному факту расследуется уголовное дело о мошенничестве. Южноуральцам вновь напоминают о том, что такие фразы, как «безопасный счет» и «взлом „Госуслуг“» произносят только мошенники. Если вы услышали их — прервите разговор.