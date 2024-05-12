Жительница Челябинской области лишилась более 3 млн рублей, играя на бирже

Женщина как под гипнозом брала кредиты и переводила деньги на якобы свой счет

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 57-летняя жительница Усть-Катава. Она сообщила, что ей предложили зарабатывать, не выходя из дома, играя на бирже. В результате женщина лишилась 3,1 миллиона рублей. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам потерпевшей, ей в мессенджере поступил видеозвонок от якобы сотрудника биржи. Он рассказал ей о возможности неплохого заработка прямо из дома. Женщине понравилась эта идея, и она выполнила все указания звонившего: установила приложение, перевела на якобы созданный для нее счет все сбережения, а также кредитные деньги.

Далее мошенники начали убеждать ее вкладывать еще больше, постоянно демонстрируя возрастающую прибыль. Тогда потерпевшая заняла деньги у своих знакомых и перевела их на якобы свой счет. Когда сумма достигла 3,1 миллиона рублей, «брокеры» перестали выходить на связь, и женщина поняла, что ее обманули.

В полиции по данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Ранее аналогичным способом обманули 60-летнюю жительницу Миасса. Женщина также оформила несколько кредитов и в результате потеряла более 4,5 миллиона рублей.

В Челябинской области работает горячая линия Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения после звонков неизвестных, и проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют не брать трубки с незнакомых номеров.