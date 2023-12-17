Жительница Челябинской области лишилась 2 млн рублей, желая заработать на инвестициях

Большую часть отданной мошенникам суммы она взяла в кредит

49-летняя жительница Троицка решила попробовать себя в инвестициях и перевела на якобы свой счет в специальном приложении более двух миллионов рублей, в том числе кредитных. Когда она попыталась вывести средства, у нее ничего не вышло. Тогда она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина рассказала, что в ноябре ей поступил звонок от незнакомца, который предложил ей заработать на инвестициях. Потерпевшая подумала: «Почему бы и нет», и сделала все, что от нее требовалось: установила специальное приложение, зарегистрировалась и перевела со своих кредитных карт 604 тысячи рублей.

В течение месяца она оформила три кредита на сумму свыше полутора миллионов рублей и перевела все деньги на свой инвестиционный счет. Потом она решила вывести прибыль, но на ее счету денег не оказалось. Тогда женщина поняла, что ее обманули.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!