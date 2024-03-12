Жительница Челябинской области лишилась 2 млн рублей, помогая в «поимке преступника»

Женщина брала кредиты и переводила деньги неизвестным вместе с дочерью

68-летняя жительница Коркино сообщила в полицию о совершенном в ее отношении мошенничестве. По словам пенсионерки, якобы сотрудник банка предложил ей помочь поймать преступника, который подал заявки на кредиты от ее имени. В результате женщина лишилась почти двух миллионов рублей. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам заявительницы, ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил, что от ее имени поступила заявка на оформление кредита. А когда услышал, что она никаких заявок не подавала, предложил ей перевести деньги на безопасный счет и помочь поймать преступника. За это «сотрудник банка» предложил женщине миллион рублей.

«Пенсионерка поверила звонившему, так как он отправил ей фотографию своего удостоверения, кроме того, вышел с ней на связь по видеозвонку через мессенджер. Она обо всем рассказала своей дочери, и они вместе отправились в банк»,— рассказали в ведомстве.

В нескольких банках потерпевшая оформила кредиты на сумму 1,8 миллиона рублей, а затем перевела полученные деньги на якобы безопасные счета. После этого злоумышленник снова вышел с ней на связь и сообщил, что обманул ее.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.